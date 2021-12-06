Верховный суд разрешил вернуться в Россию украинцу, укравшему стадо овец

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Верховный суд отменил решение о депортации украинца, которого ранее лишили российского вида на жительства за участие в краже. Об этом говорится в решении суда.

"Жалобу заявителя удовлетворить, решения нижестоящих судов о признании нежелательности пребывания истца на территории РФ отменить", - определил Верховный суд.

Истец прожил в России более 20 лет, его мать, жена и пятеро детей - граждане России. За участие в краже стада овец он был приговорен к году колонии, а после освобождения полиция лишила его вида на жительство и депортировала на Украину.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций признали это решение полиции законным. Жалоба дошла до Верховного суда, который усмотрел у нижестоящих инстанций формальный подход к делу.

Согласно выводам Верховного суда, истец имел устойчивые семейные связи в России, совершил преступление небольшой тяжести, признал вину, отбыл наказание и не представляет угрозы для общества. Решением Верховного суда с истца снят запрет на въезд в Россию.