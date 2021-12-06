Превышение эпидпорога по ОРВИ на 60% зафиксировали в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали за прошлую неделю более 47 тыс. случаев ОРВИ в Свердловской области, что на 60,9% выше уровня эпидпорога. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора в понедельник.

"В Свердловской области за неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года зарегистрировано 47 480 случаев ОРВИ, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 60,9%", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, заболеваемость выше среднеобластного уровня в 1,5 раза и более зафиксирована в городском округе Богданович. В Екатеринбурге превышение уровня эпидпорога по совокупному населению зафиксировано на 91,6%, что выше уровня прошлой недели на 28,1%.