Власти Липецкой области сократили число коек для больных ковидом

ЛИПЕЦК, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Липецкой области сократили в больницах региона число коек для зараженных коронавирусом в связи со снижением числа госпитализаций пациентов с COVID-19. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава администрации области Игорь Артамонов.

"Фиксируем снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом, в связи с этим коечный фонд в инфекционных госпиталях сокращен до 1,7 тыс. мест", - сказал Артамонов, напомнив, что месяц назад в регионе действовали 3,1 тыс. коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией и пневмониями. При этом свободный коечный фонд к началу текущей недели составил 18,5%.

Глава региона со ссылкой на медиков назвал вакцинацию от коронавируса важным фактором снижения количества госпитализаций. "Привитые, как правило, легче переносят болезнь", - заметил Артамонов. Он пояснил, что снижение числа госпитализаций с коронавирусом также является положительным фактов, "подтверждающим эффективность мер, принятых в регионе для борьбы с распространением инфекции". "В приоритете, конечно, остается вакцинация. Чем быстрее сформируется коллективный иммунитет, тем больше у нас будет шансов на победу в борьбе с вирусом", - сказал Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе областной администрации сообщили, что регион приблизился к уровню вакцинации, необходимому для формирования коллективного иммунитета. "Однократно привито 659 тыс. 307 человек, двукратно - 606 тыс. 778 человек, а для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80% взрослого населения, это примерно 730 тыс. человек",- пояснили в пресс-службе.