В четырех муниципалитетах ХМАО отменили обязательную самоизоляцию для непривитых

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) не стали продлевать режим обязательной самоизоляции для непривитых от коронавирусной инфекции и не переболевших ей жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Власти Югры первыми в России ввели обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавирусной инфекции и не переболевших ей жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района с 22 ноября по 5 декабря. При этом они могли выходить из дома, в частности, на работу, в аптеку, детский сад, для экстренной помощи родственниками, в продовольственные магазины, но должны были оформлять уведомления о покидании жилья в специальной системе "Цифровое уведомление".

"Срок по документам - до 5 декабря включительно. О продлении решений не принималось", - сказал собеседник агентства.

По данным оперштаба региона, в Югре с 22 ноября суточная заболеваемость снизилась более чем на 13% - с 250 случаев до 215. В частности, в Урае в два раза - с 16 до 8, а Нефтеюганске - в три раза - с 19 до 6. Всего в регионе по данным оперштаба ХМАО на 6 декабря, 91 тыс. человек заболели ковидом, 83,8 тыс. пациентов выздоровели, 1 778 умерли.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 20 декабря подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года.