В Ереване по случаю 80-летия контрнаступления в Битве за Москву прошел концерт

ЕРЕВАН, 6 декабря. /ТАСС/. Праздничный концерт, на котором прозвучала музыка Арно Бабаджаняна и Микаэла Таривердиева, а также песни времен Великой Отечественной войны, прошел в "Доме Москвы" в Ереване по случаю 80-летия с начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Московского культурно-делового центра.

"Дорогие ветераны, мы преклоняемся перед вами. Вы не только победили в этой тяжелой войне, но и своим присутствием сегодня воспитываете молодежь. Вы делаете все возможное, чтобы правда о Великой Отечественной войне передавалась следующим поколениям", - отметил генеральный директор центра "Дом Москвы" в Ереване Ваграм Карапетян.

На концерте присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, одному из них - Генрику Харатяну - в этом году исполнилось 95 лет. "Дом Москвы" в Ереване торжественно поздравил юбиляра и вручил ему подарок. Кроме того, в рамках мероприятия более пятидесяти ветеранов, которые проживают в столице Армении, получили продовольственные наборы от правительства Москвы.

Как отмечается в сообщении, "эксклюзивным и незапланированным" стало выступление известного российского пианиста Александра Яковлева, который исполнил несколько произведений русских композиторов.

Битва под Москвой, происходившая осенью - зимой 1941 года, является одним из решающих сражений Великой Отечественной войны. В ходе нее Красная армия отразила попытку немецких войск захватить столицу и перешла в контрнаступление.