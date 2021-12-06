Региональный чемпионат WorldSkills стартовал на Ямале по 62 компетенциям

ТАСС, 6 декабря. Более 300 человек приступили к работе на седьмом региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Он проводится по 62 компетенциям, в том числе по новым - графический дизайн, эксплуатация беспилотников и другие, сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"В профессиональном состязании принимают участие 320 конкурсантов на площадках семи колледжей Ямала, школы №3 Нового Уренгоя и Центра естественных наук Тарко-Сале. Участники продемонстрируют мастерство в 62 компетенциях. <...> Ежегодно число компетенций на чемпионате увеличивается. В этом году среди новых: графический дизайн, управление экскаватором, управление фронтальным погрузчиком, эксплуатация беспилотных авиационных систем, инженерный дизайн CAD, машинное обучение и большие данные", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что конкурсантами выступают школьники, студенты ямальских колледжей, работники предприятий до 25 лет, а также участники старше 50 лет. Лидером по количеству представленных компетенций стал Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий.

Впервые в продолжение регионального чемпионата на следующей неделе состоится межрегиональный чемпионат "ЯмалСкилл". Студенты из 16 регионов России прибудут на соревнования по компетенциям в сфере нефтегазовой индустрии, традиций и ремесел Севера по стандартам WorldSkills. Также в чемпионате примут участие представители восьми предприятий ТЭКа.

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входят 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала членом WorldSkills International в 2012 году.