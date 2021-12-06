Глава МФКК поблагодарил Путина за приверженность равному доступу к вакцинам от COVID-19

ЖЕНЕВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Международной федерации обществ Красного и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Рокка поблагодарил президента России Владимира Путина за приверженность обеспечению равного доступа к вакцинам от коронавируса и за поддержку деятельности Красного Креста по оказанию помощи мигрантам. В заявлении, распространенном в понедельник, он назвал продуктивной состоявшуюся в воскресенье беседу по видеосвязи с российским лидером, отметив важную роль Российской Федерации в качестве "ключевого игрока, способного влиять на глобальную повестку дня".

"Я был очень рад продуктивной дискуссии об общих гуманитарных приоритетах и вызовах, - отметил Рокка. - Хочу поблагодарить президента Путина за его приверженность достижению вакцинного равенства в отношении COVID-19, поддержку работы Красного Креста с мигрантами, а также поддержку Российского Красного Креста".

Глава МФКК подчеркнул, что считает "большой честью возможность провести встречу" с российским президентом. По его словам, исключительно важно вести гуманитарные дискуссии с мировыми лидерами, "особенно в нынешний момент, когда пандемия поразила каждую страну мира". "Мы знаем, что Российская Федерация - это ключевой игрок, способный влиять на глобальную повестку дня. Вот почему так важно было провести эту встречу", - констатировал Рокка.

Президент МФКК обратил внимание на большую работу, проводимую в период пандемии Российским Красным Крестом. "Игроки на местах, такие как Российский Красный Крест, знают культуру, говорят на том же языке и пользуются доверием своих общин", - сказал он и добавил, что во время COVID-19 специалисты обществ Красного Креста и Красного Полумесяца "доказали свою исключительно важную роль" в гуманитарной работе.

Как сообщила женевская штаб-квартира МФКК, во время беседы с президентом России Рокка обсудил "гуманитарные приоритеты и вызовы, такие, как пандемия COVID-19, равноправное распределение вакцин, миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши", а также пути усиления поддержки Российского Красного Креста и "важную роль местных игроков в реагировании на чрезвычайные ситуации".