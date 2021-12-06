Володин призвал избегать излишней бюрократизации в волонтерской деятельности

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов Госдумы, правительство и представителей волонтерских организаций избегать излишней бюрократизации добровольческой работы и уделять больше внимания вопросам развития этого движения.

"Просьба об одном. Нам с вами также важно не забюрократизировать добровольчество и с этими отчетами не дойти понятно до какого состояния", - отметил Володин, обращаясь к участникам парламентских слушаний о развитии волонтерского движения, которые прошли в понедельник в Госдуме.

По его словам, вопросы отчетности и контроля важны, однако не должны выходить на первый план в работе волонтеров. "Давайте говорить о создании условий развития, о поддержке… Это гражданская активность. На час пришел, на полчаса пришел человек - спасибо надо сказать. Поэтому давайте вот эти принципы все-таки незыблемыми оставим", - подчеркнул Володин.

Он также напомнил, что ряд представителей волонтерских организаций стали депутатами Госдумы восьмого созыва.

"У нас действительно много из добровольческой среды, из волонтерской пришли работать в Государственную думу. Все, вы - власть, на вас лежит ответственность. Ваши знания волонтерства, добровольчества позволят инициировать хороший закон… Это должно выражаться в конкретных делах, поступках, решениях. От нас этого ждут", - отметил Володин.