Любимова исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова приняла участие в благотворительной акции "Елка желаний" в рамках форума добровольцев "Мы вместе", сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ольга Любимова сняла с елки, установленной на сцене в центральном выставочном зале "Манеж", две открытки с детскими желаниями, которые она планирует исполнить", - отметили в пресс-службе.

Так, 14-летняя Дарья из Брянской области хочет побывать на представлении в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского, а восьмилетний Руслан из Новосибирской области мечтает о собственном принтере. Желания обоих детей исполнит министр культуры.

Акция стартовала 15 ноября. На новогодней елке закреплены шары и открытки с пожеланиями на Новый год, которые могут оставлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от трех до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет и старше. Также участие в акции могут принять дети от трех до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.