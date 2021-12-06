Новогодние утренники в Белгородской области пройдут только при одобрении родителей

ТАСС, 6 декабря. Власти Белгородской области приняли решение о проведении новогодних утренников в детских садах и школах только при 100-процентном согласии родителей в отдельных коллективах и группах. Об этом сообщил в понедельник в ходе онлайн-брифинга врио замгубернатора Белгородской области Константин Курганский.

"Хочу обратить внимание на то, что не все родители считают правильным решение о проведении утренников в нынешней ситуации [пандемии коронавируса]. Положительное решение о проведении утренников будет приниматься только при 100-процентном согласии родителей в той или иной группе", - сказал он.

Курганский добавил, что накануне праздников тему утренников должны обсудить во всех школах и детсадах, чтобы приять общее решение. Он уточнил, что новогодние мероприятия должны пройти с соблюдением всех противоэпидемических мер, чтобы не выросла заболеваемость ковидом.

"Руководством области и губернатором принято решение о том, что, дабы подарить детям и родителям праздник, утренники в детских садах [и школах] проводиться будут, но при выполнении ряда условий. Это наличие вакцинации, соответственно QR-код о прохождении вакцинации, если же есть категории, которые не вакцинированы по тем или иным причинам, или это беременные мамочки, которые хотят прийти в детские сады, или старшие братья и сестры, которые хотят вместе со своими родителями прийти на утренники, то это, конечно, тестирование", - сказал Курганский.

Он добавил, что ПЦР-тесты для детей и родителей, у которых имеется противопоказание, будут проводить бесплатно в поликлиниках по месту жительства.

С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 74 860 случаев коронавируса, выздоровели 62 938 человек, отмечена 1 583 смертельных случая. С 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, ввели QR-коды для посещения общественных мест, с 19 октября - обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе жителей старше 60 лет.