Центр развития и оценки управленческих компетенций инженеров появится в Томской области

ТОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Центр компетенций откроется в Томском политехническом университете (ТПУ). В нем студентов-инженеров будут тестировать на наличие управленческих навыков, а после - составлять для учащихся индивидуальные программы по развитию компетенций, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе вуза.

"Томский политехнический университет присоединился к проекту президентской платформы "Россия - страна возможностей" по созданию в вузах России центров оценки и развития надпрофессиональных компетенций. В центрах студенты будут проходить тестирование лидерских и управленческих навыков и компетенций. По результатам проверки будет построен профиль студента, на основе которого ему предложат варианты формирования личной образовательной траектории и помогут подобрать образовательные программы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что методологическую поддержку и подготовку необходимых материалов для индивидуальной образовательной программы обеспечит АНО "Россия - страна возможностей", образовательные треки будут создавать сами вузы совместно с департаментом методологии и оценки АНО.

В настоящее время студенты томского вуза могут пройти тестирование на цифровой платформе проекта и оценить свои ориентацию на результат, эмоциональный интеллект, способность к анализу информации и принятию решений, клиентоориентированность, цифровую грамотность, коммуникабельность и другие компетенции.

"После прохождения тестирования у студентов будет сформирован цифровой профиль компетенций, который будет доступен не только студенту, но и работодателям. Причем последние со своей стороны смогут предлагать какие-то изменения, добавление нужных компетенций или более углубленную их "прокачку". И это уже будет задача университета - сформировать у наших студентов действительно востребованные навыки", - цитируется в сообщении директор Школы базовой инженерной подготовки ТПУ Денис Чайковский.

Открытие центров в России

На данный момент президентская платформа "Россия - страна возможностей" заключила соглашения о сотрудничестве с 38 российскими вузами, планируется подписать еще 18 соглашений. В 2021-2022 гг. планируется открыть более 25 центров компетенций на базе университетов, что позволит протестировать около 150 тыс. студентов. К 2023 году АНО "Россия - страна возможностей" планирует открыть в российских вузах не менее 75 центров оценки компетенций и оценить навыки порядка 300 тыс. студентов. На данный момент в проекте уже принимают участие более 80 ведущих компаний-работодателей.

О платформе

АНО "Россия - страна возможностей" создано по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет организации возглавляет Владимир Путин.

АНО "Россия - страна возможностей" развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов, среди которых конкурс управленцев "Лидеры России", конкурс "Лидеры России. Политика", всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал", конкурс "Твой ход", международный конкурс "Мой первый бизнес", всероссийский конкурс "Большая перемена".