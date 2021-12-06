В Новгородской области на 35% выросла заболеваемость ОРВИ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость ОРВИ на минувшей неделе выросла на 35% в Новгородской области. Преимущественно заболеваемость выросла среди детского населения, об этом сообщила главный санитарный врач Новгородской области Елена Никифорова в ходе заседания оперштаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

"Начался рост ОРВИ, на прошедшей неделе заболеваемость выросла на 35%. Преимущественно детское население [в возрасте] 7-14 лет - 32%, 3-6 лет на 19,5%. Продолжается циркуляция гриппа, по внебольничным пневмониям идет снижение. Ситуация стабильная, но неблагополучная", - сообщила Никифорова.

Также она отметила, что на минувшей неделе в регионе было выявлено 1 635 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. "Темп прироста заболеваемости составил 0,36, что выше среднероссийского - 0,33", - отметила она. По словам министра здравоохранения региона Резеды Ломовцевой, на стационарном лечении находится 918 человек, на амбулаторном 3 010 человек с диагнозом "новая коронавирусная инфекция". На данный момент 35,5% коечного фонда свободны, возвращается к штатному режиму работы терапевтическое отделение Боровичской ЦРБ.

По данным на 6 декабря, всего в регионе зарегистрировано с начала пандемии 60 933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, суточный прирост составил 220 человек, полностью выздоровели 50 899 человек, 652 - умерли.