В Хорватии выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

ЗАГРЕБ, 6 декабря. /ТАСС/. Первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлены в Хорватии. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель Хорватского института общественного здравоохранения Крунослав Цапак.

"У двух пациентов в Хорватии подтверждено выявление омикрон-штамма, - подчеркнул он. - Пациенты вакцинированы и не имеют тяжелой картины заболевания".

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.