Число закрытых групп детсадов Югры из-за ОРВИ и ковида выросло почти в 1,5 раза за неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 декабря. /ТАСС/. Работа четырех детских садов и 261 группы в 111 дошкольных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) временно приостановлена из-за случаев заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Югре.

По данным управления, неделей ранее в Югре была приостановлена работа одного детского сада и 183 групп в 91 дошкольном учреждении ХМАО. Ранее на заседании регионального оперативного штаба руководитель управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева сообщала, что в регионе меньше стали болеть жители в возрасте 30-49 лет, но при этом наблюдается рост на 5% числа заболевших детей и на 16,4% - молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет.

"По причине заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией на 48-й неделе образовательный процесс приостановлен в четырех детских садах Ханты-Мансийского, Сургутского района и города Пыть-Ях, 261 группе 111 детских садов 18 муниципальных образований", - сказано в сообщении.

По данным управления Роспотребнадзора по Югре, за неделю с 29 ноября по 5 декабря в регионе зарегистрировано 187 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, что выше предыдущей недели на 19,9% и выше эпидемического порога по совокупному населению на 121,8%. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах. "В структуре заболеваемости ОРВИ и гриппа по округу, удельный вес взрослых в группе (15 лет и старше) составил 41,1%, детей - 58,9%, на 47-й нед. - взрослые - 42,9%, дети - 57,1%. В течение последних трех недель отмечается снижение доли заболевших взрослых и рост доли детей", - добавили в управлении Роспотребнадзора по Югре.

По информации оперштаба региона, в Югре с 22 ноября суточная заболеваемость снизилась более чем на 13% - с 250 случаев до 215. Всего в регионе с начала пандемии, по данным на 6 декабря, 91 тыс. человек заболели ковидом, 83,8 тыс. пациентов выздоровели, 1 778 умерли. С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 20 декабря подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года.