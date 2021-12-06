Центр им. Гамалеи через 2 недели сможет дать заключение о патогенности "омикрона"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Центр им. Гамалеи сможет вынести заключение о патогенности омикрон-штамма коронавируса через две недели.

Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая по итогам встречи группы депутатов "Единой России" с директором центра Александром Гинцбургом.

"Александр Леонидович Гинцбург на встрече с "Единой Россией" сказал, что омикрон-коронавирус уже в России. Через 2 недели институт Гамалеи сможет вынести заключение о его патогенности. Ждем", - написала депутат в своем Telegram-канале в понедельник.