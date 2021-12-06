Число получивших бесплатную технологичную медпомощь жителей Томской области выросло на 10%

ТОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Число жителей Томской области, которые получили бесплатную высокотехнологичную медпомощь, выросло в 2021 году на 10% - с 7,9 до 8,7 тыс. На эти цели из областного бюджета было выделено более 320 млн рублей, в том числе средства пошли на услуги нейрохирургов и онкологов, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"В 2021 году бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь получили 8 674 томича. Это на 10% больше, чем в 2020 году (7 920 пациентов). Более чем из 8,5 тыс. человек 4 176 пролечились за счет средств ОМС, 4 498 - за счет федерального и областного бюджетов. Пациенты проходили лечение как в медучреждениях Томской области, так и в других регионах России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что расходы Томского фонда ОМС на эти цели превысили 321 млн рублей, в том числе 105 млн по профилю "сердечно-сосудистая хирургия", 90 млн по профилю "онкология", 20 млн по травматологии и ортопедии, 19 млн по нейрохирургии.

Как поясняет пресс-служба, высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают врачи "с использованием сложных и уникальных медицинских технологий, основанных на современных достижениях науки и техники". Ее могут предоставлять только те лечебные учреждения, которые имеют соответствующую лицензию. В Томской области их насчитывается 13.