Масштабную аварию на линии электропередач в Дагестане устранили

МАХАЧКАЛА, 6 декабря./ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Дагестане после отключения линии электропередачи. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Минэнерго России.

Ранее в региональном ГУ МЧС сообщили, что более 43 тыс. человек в 152 населенных пунктах Дагестана остались без электричества из-за аварийного отключения. Как уточнили в Минэнерго, без электроснабжения остались около 60 тыс. человек.

"Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Дагестане после отключения линии электропередачи", - сказал собеседник агентства.