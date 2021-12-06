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Масштабную аварию на линии электропередач в Дагестане устранили

На время аварии без электроснабжения оставались около 60 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 6 декабря./ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Дагестане после отключения линии электропередачи. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Минэнерго России.

Ранее в региональном ГУ МЧС сообщили, что более 43 тыс. человек в 152 населенных пунктах Дагестана остались без электричества из-за аварийного отключения. Как уточнили в Минэнерго, без электроснабжения остались около 60 тыс. человек.

"Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Дагестане после отключения линии электропередачи", - сказал собеседник агентства.

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