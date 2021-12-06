Контейнеры для раздельного сбора мусора закупят для 25 территорий Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Порядка 25 округов Ставрополья закупят новые баки для раздельного сбора мусора, сообщили журналистам в краевом министерстве ЖКХ. Таким образом, география системы раздельного сбора в регионе практически удвоится.

"Больше всего контейнеров - 214 - приобретет Буденновск. 113 новых баков появится в Георгиевском городском округе, 97 - в Невинномысске, 96 - в Пятигорске, 91 - в Нефтекумском горокруге. Еще 94 специальных контейнера для чистых отходов в дополнение к уже имеющимся 293-м установят в Ставрополе. Также возможность сортировать мусор появится у жителей Грачевского, Ипатовского, Арзгирского, Новоалександровского и других округов", - говорится в сообщении.

Возможность закупить более 1,3 тыс. новых контейнеров появилась у региона благодаря господдержке по нацпроекту "Экология". На конкурсной основе определены территории, которые до конца 2021 года смогут расширить систему раздельного сбора, либо начнут внедрять ее впервые. Ранее проводить первичную сортировку мусора могли жители десяти городов Ставрополья и некоторых населенных пунктов Предгорного и Минераловодского округов.

"В крае уже установлено порядка 1 тыс. контейнеров для "чистых" отходов. Они приобретены региональными операторами по обращению с ТКО. С помощью федерального финансирования мы удвоим количество таких баков, что даст возможность большему числу ставропольцев избавляться от мусора экологично", - цитирует пресс-служба министра Романа Марченко.

Первичная сортировка позволяет упрощать систему обращения с отходами и сразу направлять ПЭТ-бутылки, пластик, бумагу на переработку. Не прошедший первичную сортировку мусор направляется на мусоросортировочные линии, их число с 2018 года на Ставрополье увеличилось с четырех до десяти. Задача - уменьшить долю захоронения отходов. По данным министерства, в регионе сортировку проходят 89% отходов, собранных региональными операторами.