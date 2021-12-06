УФСИН вручило вознаграждение астраханцу за оказание помощи в поимке члена банды Басаева

АСТРАХАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. УФСИН России по Астраханской области вручило денежное вознаграждение за помощь в задержании сбежавшего из-под стражи в астраханской психиатрической больнице Магомеда Алханова, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Ранее УФСИН по Астраханской области объявило вознаграждение в размере 100 тыс. рублей за оказание помощи в розыске и поимке сбежавшего из психиатрической больницы члена банды Басаева, который был задержан 2 ноября в одном из кафе города Астрахани.

"Руководство УФСИН России по Астраханской области вручило денежное вознаграждение за помощь в задержании опасного преступника, который 26 октября совершил побег из специального медицинского учреждения", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что сумма была выплачена одному лицу.

Пресс-служба УМВД России по Астраханской области 26 октября сообщила, что осужденный за бандитизм Алханов, проходящий лечение в психиатрической больнице Астрахани, сбежал из-под стражи. Имя и дата рождения сбежавшего совпадают с данными члена банды Басаева Магомеда Алханова, указанными в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга. Он был задержан в середине июня 2021 года за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ в 2000 году.