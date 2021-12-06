ВОЗ: смертность от малярии выросла из-за сбоев в здравоохранении вследствие ковида

ЖЕНЕВА, 6 декабря. /ТАСС/. Около 47 тыс. человек умерли в 2020 году от малярии из-за сбоев в мире в работе служб по предотвращению этого недуга, вызванных пандемией COVID-19. Эти данные приведены в опубликованном в понедельник в Женеве докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В 2020 году, согласно оценкам ВОЗ, около 241 млн человек заболели малярией и около 627 тыс. умерли от этой болезни. По сравнению с 2019 годом число заболевших выросло на 14 млн, а умерших на 69 тыс. "Примерно две трети этих дополнительных смертей (47 тыс.) были связаны со сбоями во время пандемии [коронавируса] в мероприятиях по предотвращению малярии, диагностированию и лечению", - констатировали эксперты.

Тем не менее, по мнению ВОЗ, "ситуация могла быть хуже". В начале пандемии организация прогнозировала, что в странах Африки, расположенных южнее Сахары, число умерших от малярии вырастет в два раза вследствие сбоев в работе системы здравоохранения. Однако многие государства "предприняли срочные действия для поддержки программ", направленных на борьбу с этой болезнью, и это помогло "предотвратить наихудший сценарий". Тем не менее на странах Африки, расположенных южнее Сахары, по-прежнему "лежит самое тяжелое бремя малярии". В регионе в 2020 году зафиксировано 95% всех случаев заболевания и 96% летальных исходов. При этом 80% случаев смерти приходится на детей в возрасте до пяти лет.

С 2015 года в 24 странах мира выросла смертность. В 11 государствах, которые особенно сильно затронуты малярией, суммарное число случаев заболевания увеличилось с 150 млн в 2015 году до 163 млн в 2020, а смертность с 390 тыс. до 444 тыс. случаев соответственно. Поставленные ВОЗ на 2020 год цели по снижению заболеваемости смертности оказались невыполненными. В 2020 году уровень заболеваемости должен был составить не более 35 человек на 1000 жителей, однако в действительности он составил 59 случаев на 1000 жителей. Показатели смертности в 2020 году также превысили ожидавшиеся: 15,3 летальных исхода на 100 тыс. населения вместо 8,9 на 100 тыс. На 2030 год стратегией ВОЗ предусмотрено снижение заболеваемости и смертности на 90%.

Прогресс застопорился

Как отметили в ВОЗ, прогресс в борьбе с малярией застопорился до пандемии коронавируса - примерно в 2017 году. До этого были достигнуты впечатляющие успехи: число случаев заражения снизилось с 2000 года на 27%, а смертность - на 51%. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в связи с публикацией доклада, что благодаря "напряженной работе органов здравоохранения в затронутых малярией странах не осуществились наихудшие прогнозы". По его словам, сейчас необходимо предпринять энергичные шаги для ускорения прогресса в борьбе с болезнью.

Малярия - острое инфекционное заболевание. Первые симптомы - лихорадка, головная боль, рвота - появляются через 7-15 дней после укуса комара (род anopheles), инфицированного одним из видов паразитов-плазмодий, самые распространенные из которых - plasmodium vivax и plasmodium falciparum (наиболее смертоносный вид).