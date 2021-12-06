Рекордный снегопад прогнозируют в Москве 7 декабря

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Рекордное для 7 декабря количество снега может выпасть во вторник в Москве. Такого снегопада в этот день не было с 1949 года, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сильнейший снегопад за послевоенную историю пройдет в Москве 7 декабря! 7 декабря 2021 года на столичный регион обрушится снегопад, которого в этот день не было с 1949 года. Тогда в осадкомеры базовой метеостанции ВДНХ попало 12,7 мм, что до сих пор является рекордным показателем за всю послевоенную историю. И грядущий вторник может повторить рекорд дня по количеству осадков и даже превысить его", - написал Тишковец в своем Instagram.

Синоптик отметил, что причиной снегопада станет ложбина балканского циклона. Небольшой снег в Москве начнется ночью во вторник, к утру ожидаются сильный снегопад и метель. Особенно сильный снег крупными хлопьями прогнозируется в период с 09:00 до 15:00, видимость ухудшится до 500-1000 м, сообщил Тишковец. В этот период произойдет существенный прирост снежного покрова, сугробы вырастут с 10 см до 15-17 см, что соответствует показателям последней декады декабря, добавил он. По словам Тишковца, в среднем такие большие сугробы в начале зимы вырастают не чаще одного раза в пять лет.

На проводах и деревьях ожидается налипание снега, ухудшится дорожная ситуация, вероятны сбои в авиасообщении, предупредил синоптик. Осадки немного ослабеют лишь к вечеру вторника. За сутки их общее количество может составить от 9 мм до 14 мм, это около 1/5 от месячной нормы. Тишковец отметил, что наиболее сильные осадки в этот день фиксировались только в 1949 году (12,7 мм) и 1955 году (8,2 мм). "Таким образом, предстоящий снегопад для метеоистории 7 декабря может стать сильнейшим за последние 72 года. Тем не менее суточный рекорд для всего декабря останется за 1981 годом, когда за 24 часа выпало 23 мм осадков", - написал он.