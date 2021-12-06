В Марий Эл семь соцобъектов введут в эксплуатацию до конца года

ТАСС, 6 декабря. Власти Марий Эл до конца года планируют ввести в эксплуатацию семь социально значимых объектов, в том числе три детских сада, школу и многоквартирный дом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы региона.

"До конца года будут введены семь социально значимых объектов", - говорится в сообщении.

Поясняется, что в Йошкар-Оле будет сдан детский сад на 320 мест в микрорайоне "Мирный", многоквартирный жилой дом для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и детская модельная библиотека в рамках нацпроекта "Культура". Также в поселке Медведево введут в эксплуатацию детсад на 110 мест в поселке Руэм и на 55 мест в поселке Нурма, дом для детей-сирот в поселке Шойбулак и как строительный объект - школа в Медведеве на 825 мест.

Кроме того, пресс-служба со ссылкой на данные регионального Минфина добавляет, что республиканский бюджет по расходам на 2021 год утвержден в объеме 46,9 млрд рублей. В текущем году муниципальным образованиям республики дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов составляют более 861 млн рублей. На данный момент профинансировано почти 759 млн рублей - свыше 88%.

Ранее сообщалось, что республиканский бюджет на 2022 год и плановый на 2023-2024 годы принят Госсобранием Марий Эл. Предполагается, что бюджет в 2022 году будет бездефицитным, доходы республиканского бюджета на 2022 год составят 44,3 млрд рублей.

Марий Эл входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем, Псковской и Курганской областями.