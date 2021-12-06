Стадо из 15 овцебыков выпустили на волю на севере Ямала

ТАСС, 6 декабря. Сотрудники ямальского природного парка выпустили в дикую природу 15 овцебыков впервые за последние пять лет. Животные будут осваивать северную часть полуострова Ямал, сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"На волю сотрудники Полярно-Уральского природного парка выпустили полноценное стадо - три самца, семь самок и пять молодых особей, родившихся в этом году. Они пополнят поголовье животных в естественной среде. Это второй выпуск мускусного быка на волю, в 2016 году в дикую природу выпустили 65 особей. Сегодняшний выпуск сформировавшегося стада овцебыков в дикую природу позволит освоить новому виду северную часть полуострова Ямал, где они смогут найти корм и места укрытия",- говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что идет планомерная работа по заселению арктической зоны овцебыками. На животных этого выпуска впервые будут закреплены специальные ошейники с GPS-датчиком, которые позволят специалистам отследить перемещение стада.

Впервые овцебыки появились на Ямале в 1997 году - 15 животных завезли с полуострова Таймыр. В настоящее время Горнохадатинский участок Полярно-Уральского природного парка - крупнейший в мире питомник овцебыков, на 974 га содержится 110 животных. Это продуваемое место между двух горных хребтов не дает задерживаться снегу, что позволяет животным легко передвигаться. На заболоченной местности долины в изобилии представлена кормовая база.