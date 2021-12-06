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Пандемия COVID-19

Еврокомиссия пока не предлагает обязательную вакцинацию от COVID-19 в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила о целесообразности обязательной вакцинации

БРЮССЕЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) пока не намерена выступать с официальным предложением ввести обязательную вакцинацию COVID-19 в странах Евросоюза, несмотря на публичное заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о ее целесообразности. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

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"Мы не намерены выдвигать предложений об этом", - заявил он, отвечая на вопрос, намерена ли Еврокомиссия вносить в Совет ЕС на уровне министров здравоохранения вопрос о введении в сообществе обязательной вакцинации после заявление об этом на прошлой неделе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Вопросы санитарной и медицинской политики в странах ЕС пока остаются в национальной компетенции, роль Еврокомиссии сводится к подготовке рекомендаций для национальных правительств.

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