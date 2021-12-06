Почти 70 сотрудников одной больницы в Испании заболели ковидом после праздничного обеда

По его информации, к настоящему моменту COVID-19 уже был выявлен у 68 сотрудников медицинского учреждения. Отмечается, что инфицированные привиты от коронавируса, в большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме.

Предполагается, что вспышка произошла после обеда по случаю предстоящего Рождества, который состоялся менее недели назад в одном из ресторанов Малаги. Праздничное мероприятие посетили около 170 человек. В преддверии обеда они сделали тест на ковид, результат у всех гостей был отрицательным.

С начала распространения коронавирусной инфекции в 47-миллионной Испании было выявлено более 5,2 млн случаев заражения, свыше 88 тыс. пациентов умерли. В конце декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. Сейчас почти 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от COVID-19.