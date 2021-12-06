{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Почти 70 сотрудников одной больницы в Испании заболели ковидом после праздничного обеда

Праздничное мероприятие посетили около 170 человек

МАДРИД, 6 декабря. /ТАСС/. Вспышка коронавируса зафиксирована среди персонала региональной университетской больницы Малаги (автономное сообщество Андалусия). Об этом сообщило в понедельник агентство EFE.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По его информации, к настоящему моменту COVID-19 уже был выявлен у 68 сотрудников медицинского учреждения. Отмечается, что инфицированные привиты от коронавируса, в большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме.

Предполагается, что вспышка произошла после обеда по случаю предстоящего Рождества, который состоялся менее недели назад в одном из ресторанов Малаги. Праздничное мероприятие посетили около 170 человек. В преддверии обеда они сделали тест на ковид, результат у всех гостей был отрицательным.

С начала распространения коронавирусной инфекции в 47-миллионной Испании было выявлено более 5,2 млн случаев заражения, свыше 88 тыс. пациентов умерли. В конце декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. Сейчас почти 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от COVID-19.

Теги
ИспанияПандемия COVID-19
В Казани определили победителей благотворительного фестиваля "Добрая волна"
Их выбрали из 113 финалистов по нескольким по номинациям: "вокал", "жестовое пение", "хореография", "игра на инструментах" и "сценическое искусство"
Читать полностью