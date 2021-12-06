Более 1 млрд рублей направят на ремонт дворов в Башкирии в 2022 году

УФА, 6 декабря. /ТАСС/. Программа "Башкирские дворики" в 2022 году будет профинансирована из бюджета региона в объеме более 1 млрд рублей. Планируется отремонтировать свыше 200 дворовых территорий и сократить сроки благоустройства на три месяца, сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ Башкирии Алан Марзаев в понедельник на совещании в правительстве.

"Финансирование программы комплексного благоустройства дворовых территорий "Башкирские дворики" в 2022 году составит более 1 млрд рублей. Порядок софинансирования не изменится и останется на прежнем уровне - 94% - за счет средств бюджета Республики Башкортостан, не менее 5% - за счет средств бюджета муниципалитета, не менее 1% - за счет средств жителей многоквартирных домов", - сообщил Марзаев.

Количество благоустраиваемых дворов планируется увеличить до 200. По данным властей, в 2019 году в рамках программы отремонтировали 400 дворовых территорий на сумму 1,7 млрд рублей, однако с началом пандемии расходы на эти цели были сокращены - в 2021 году программа охватила 140 придомовых участков. "В 2019 и 2020 годах работы завершены в декабре месяце. В текущем году работы на объектах завершили до 1 октября. Наша цель все работы по благоустройству дворовых территорий подводить к завершению к 1 сентября ежегодно", - отметил и.о. министра.

Программа "Башкирские дворики" рассчитана на шесть лет, с 2019 по 2024 годы. Планируется, что за это время будут благоустроены более 2 тыс. дворов. Заявку на ремонт на придомовой территории должны подать сами жильцы или управляющие компании.