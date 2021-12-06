Количество коек для больных ковидом в Пензенской области сократилось на 57% с октября

ПЕНЗА, 6 декабря. /ТАСС/. Количество коек инфекционного профиля в медучреждениях Пензенской области сократилось на 57% с октября, когда наблюдался пик заболеваемости ковидом. Об этом сообщил в понедельник зампредседателя правительства региона - министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

"Уровень заболеваемости и госпитализации по сравнению с пиковыми показателями октября снизился в пять-шесть раз. В пиковый момент у нас было развернуто 4 700 коек инфекционного профиля, по состоянию на сегодняшнее утро - 2024 койки", - отметил Космачев.

Сокращение числа коек связано с падением числа госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Если в октябре каждые сутки в медучреждения доставляли от 400 до 430 больных, то по состоянию на 6 декабря - 66 пациентов с подозрением на COVID-19. В настоящее время в стационарах находятся 1 636 человек с коронавирусной инфекцией, из них 1 230 на кислородной поддержке.

По словам Космачева, число лечебных учреждений, задействованных для лечения пациентов с ковидом сократилось с 24 до 12 за указанный период.

В Пензенской области действует режим повышенной готовности. Посещение театров, музеев, кинотеатров, концертных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов, предприятий общественного питания возможно только по QR-коду о вакцинации, справке о перенесенном заболевании или документе о медотводе. Введена обязательная вакцинация для ряда категорий населения.

В Пензенской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф, подтверждено 93 986 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 67 744 человека выздоровели, 4 333 пациента умерли.