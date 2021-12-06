Власти Ставрополья намерены на неделю продлить зимние каникулы в школах

СТАВРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены установить начало зимних школьных каникул на неделю раньше обычного для создания противоэпидемической паузы. О соответствующем поручении сообщил в понедельник губернатор Владимир Владимиров.

"Наряду с продолжением прививочной кампании поручил рассмотреть вариант начала школьных каникул на неделю раньше обычного. Это, как и в случае с осенними каникулами, поможет увеличить противоэпидемическую паузу, прервать цепочки заражения", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Он отметил, что продление каникул позволит "закрепить позитивную тенденцию" по ситуации с заболеваемостью и смертностью от коронавируса в Ставропольском крае. "Количество тяжелых случаев и смертей от коронавируса постепенно уменьшается. Число свободных коек в COVID-госпиталях также растет. Сегодня число незанятых мест приблизилось к 27%. Налицо эффект иммунизации. Только в ноябре в крае вакцинировались больше, чем за предыдущие два-три месяца", - пояснил глава региона.

Владимиров отметил, что многих родителей волнует вопрос возможности посещения новогодних праздников в школах и детских садах. "Сделать это будет можно при условии наличия QR-кода или свежего ПЦР-теста. Сделаем любимый зимний праздник безопасным вместе. Именно с целью снизить риск заражения в крае повсеместно действует система QR-кодирования. Технически к ней на Ставрополье подключены 3 622 организации. Теперь главная задача - эффективно ее использовать", - написал губернатор края.

По информации краевого оперативного штаба, с начала пандемии на Ставрополье выявили 115 165 случаев коронавируса. Выздоровели 87 036 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе с начала пандемии умерли 5 387 человек. Лечение в стационаре получают 3 270 пациентов, из них в тяжелом состоянии 396 пациентов.