Победителями викторины "Лига знаний" стали 10 команд

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Команды из шести городов - Москвы, Новосибирска, Уфы, Казани, Орла, Балаково стали победителями первого тура всероссийской интеллектуальной викторины "Лига знаний", финальный тур которой прошел в понедельник.

Победителей наградил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Я понимаю, насколько было сложно попасть в финал, и вы лучшие 50 команд первой викторины "Лиги знаний" <...> Победители абсолютно вы все", - сказал Кириенко, отметив командную работу всех участников. "Мир устроен так, что способность работать с информацией, еще и в команде - важнейшее конкурентное преимущество. Это умение вам точно будет помогать в жизни", - отметил он.

Лига знаний

"Лига знаний" - всероссийская интеллектуальная викторина, организованная российским обществом "Знание", проходит в формате годового чемпионата с ценными призами. Игры проходят в формате двухчасовой интеллектуальной викторины с интерактивными вопросами и заданиями. Участники соревнуются в знании отечественной истории, географии, науки, техники, искусства, культуры, спорта, других сфер.

В играх отборочного этапа викторины "Лига знаний" приняли участие более 20 тыс. человек со всей России, в финале встретились 50 команд по пять человек каждая, в том числе 16 команд из Москвы, 11 - из Санкт-Петербурга, восемь - из Уфы, четыре - из Владивостока, по две команды из Новосибирска и Балаково Саратовской области. Среди финалистов также жители Калуги, Тамбова, Пензы, Йошкар-Олы, Саратова, Орла, Стерлитамака и Уссурийска. Участвовать в "Лиге знаний" можно с 12 лет.

Первая тройка команд-победителей получит ценные призы: мини-проекторы, колонки, фитнес-часы. Команды, вошедшие в десятку лучших, отправятся в большое путешествие по России. Остальные 40 команд будут награждены турами по родным регионам.

Викторина стала продолжением первого всероссийского квиз-марафона, который вошел в Книгу рекордов России.

"Говорят, что современная молодежь это поколение Тик-Тока, которая не интересуется сложным интеллектуальным контентом. Но вы доказательство обратного, ваш интерес к интеллектуальным играм подтверждает, что в нашей стране очень много талантливых и умных людей", - обратился к участникам финала генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль.

Он обратил внимание, что "Лига знаний" всего за пару месяцев "собрала огромную аудиторию", впереди предстоят еще два тура сезона и гранд-финал. "Если вы по какой-то причине сегодня не победили, у вас будет еще немало шансов испытать свои силы и знания и победить в гранд-финале", - уточнил Древаль.