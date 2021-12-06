Фурсенко считает, что усилия по сохранению истории помогают сохранить мир

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сохранение памяти о нацистских преступлениях и подвиге советских солдат-освободителей помогает избежать повторения трагедий и способствует сохранению мира на планете. Об этом заявил в понедельник помощник президента РФ, сопредседатель российско-австрийского Форума общественности "Сочинский диалог" Андрей Фурсенко на пресс-конференции в ТАСС, посвященной обсуждению документального фильма "Освободители. Забытые лагеря Остмарка", посвященного освобождению Красной армией пленников нацистских лагерей на территории Австрии.

"Мы живем в сложное, тяжелое, опасное время. Я думаю, что одна из опасностей связана с тем, что люди отстранились от истории. Они рассматривают историю как что-то книжное: "Это все имеет отношение не к нам, это имеет отношение к книжкам". А "это", к сожалению, очень близко. Усилия, результат которых мы сегодня видим [речь идет о фильме "Освободители. Забытые лагеря Остмарка"], вот эту стрелку, о которой политики говорят "без пяти минут 12", немножко отодвигают", - сказал Фурсенко.

Фильм об освобождении Красной Армией Австрии от фашизма и судьбах узников концлагерей, существовавших на ее территории, основан на документах архивов и мемуарах. Такая работа, посвященная Австрии, проделана документалистами впервые.

Фурсенко подчеркнул, что фильм внес вклад в главную идею, которую все мы стремимся сохранить - "при очень страшных обстоятельствах люди с большой буквы остаются людьми". Он назвал фильм совместным вкладом в то, чтобы сохранить мир на Земле. По его словам, создатели фильма сделали его не потому, что у них была работа и они хорошо ее выполняли. "Это было веление души. Они поняли, что это надо делать для всех для нас. И конечно, "Сочинский диалог" сделает все, что сможет, чтобы эта работа, это служение продолжалось", - сказал сопредседатель форума, который оказывал поддержку в создании фильма.

Фурсенко порекомендовал посмотреть фильм полностью. "Я думаю, что такие фильмы мы должны показывать, я надеюсь, что он будет показан еще не раз и на разных каналах", - сказал Фурсенко, отметив, что премьера документальной ленты "Освободители. Забытые лагеря Остмарка" состоялась 25 ноября на телеканале "Звезда", а сейчас его можно найти в сети.