Волгоградская область направит более 240 млн рублей на развитие санавиации в 2022 году

ВОЛГОГРАД, 6 декабря. /ТАСС/. Более 240 млн рублей направят на развитие санитарной авиации в Волгоградской области в 2022 году благодаря нацпроекту "Здравоохранение", сообщили ТАСС в понедельник в региональном комитете здравоохранения.

"В следующем году 243 млн рублей в Волгоградской области направят на развитие санитарной авиации, которое продолжается в рамках регионального проекта "Первичная медико-санитарная помощь" нацпроекта "Здравоохранение", - сказали в комитете, добавив, что в 2022 году планируется осуществить более 300 вылетов бригад медиков.

В текущем году отделением санитарной авиации выполнено 298 вылетов, сумма контракта на пользование вертолетом "Ансат" составила 174 млн рублей.

Волгоградская область одной из первых в стране приступила к возрождению санитарной авиации - свой первый вылет в регионе вертолет "Ансат" совершил в 2017 году, за это время спасены более 1,4 тыс. человек. Служба "крылатой скорой" - одно из направлений малой авиации, задачи по развитию которой были поставлены губернатором Андреем Бочаровым. В каждом отдаленном районе оборудованы приспособленные для посадки вертолета зоны, построены пять специализированных площадок на базе крупнейших клиник Волгограда, Волжского, Камышина и Урюпинска. С 2021 года "крылатая скорая" работает практически во внесезонном режиме. К 2024 году планируется увеличение парка медицинских вертолетов.