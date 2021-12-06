Минтруд заявил, что более 94% проживающих в интернатах провакцинированы от ковида

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Более 94% граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания России, провакцинированы от коронавируса. Среди сотрудников этот показатель составляет 90,3%, сообщила в понедельник первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

"На текущий момент из всех тех, кто у нас проживает, 94,4% вакцинировано двумя компонентами, преимущественно мы проводим вакцинацию "Спутником V". Из сотрудников это 90,3%", - сказала она на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совете Федерации на тему "Проблемы социально-медицинской реабилитации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию".

Баталина отметила, что с апреля 2020 года в интернатах заболели всего 66 192 человека, среди которых 38 тысяч постояльцев (12% от всего числа проживающих в интернатах) и 28 тысяч сотрудников организаций. При этом на данный момент 95% заболевших выздоровели, летальные исходы от инфекции составляют 3% от общего числа заболевших.

Ранее вице-премьера РФ Татьяна Голикова отмечала, что на 1 января текущего года в РФ функционировали 1 486 организаций, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, в том числе 1 243 организации для взрослых и 243 организации для детей, а также 1 399 стационарных отделений, созданных вне стационарных организаций.