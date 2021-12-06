Медучреждения Ставрополья сократят ковидный коечный фонд на 12%

СТАВРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Медучреждения Ставропольского края вернут к плановой работе 500 мест, которые ранее были перепрофилированы под оказание помощи пациентам с коронавирусом, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края. Общий коечный фонд в ковидных госпиталях региона сократится на 12%.

"Растет число свободных коек в COVID-госпиталях. Сегодня из 4 222 коек свободно 27%. Это позволяет порядка 500 мест коечного фонда вернуть к плановому профильному оказанию медицинской помощи населению", - говорится в сообщении.

По данным регионального правительства, сократить ковидный коечный фонд позволяет стабилизация ситуации с заражаемостью. В регионе отмечается снижение числа тяжелых случаев протекания коронавируса, уменьшается смертность от последствий коронавируса.

По информации краевого оперативного штаба, с начала пандемии на Ставрополье выявили 115 165 случаев коронавируса. Выздоровели 87 036 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе с начала пандемии умерли 5 387 человек. Лечение в стационаре получают 3 270 пациентов, из них в тяжелом состоянии 396 пациентов.