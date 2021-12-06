В Бишкеке установили новый памятник генералу Ивану Панфилову

БИШКЕК, 6 декабря. /ТАСС/. Новый памятник Герою Советского Союза генерал-майору Ивану Панфилову, выполненный мастерами из Свердловской области, установлен в Бишкеке на месте прежнего монумента. Об этом в понедельник сообщили в посольстве России в Киргизии.

"5 декабря 2021 года в Бишкеке состоялось торжественное открытие нового памятника Герою Советского Союза Ивану Васильевичу Панфилову, - говорится в сообщении. - Монумент передан правительством Свердловской области в дар столице Киргизии в рамках российско-киргизского межрегионального культурно-гуманитарного сотрудничества".

Новая бронзовая скульптура отлита в мастерской скульптора Ивана Дубровина по слепкам, снятым с оригинала монумента. Старый памятник, который стоял в парке им. Памфилова, будет отреставрирован и установлен в городе Балыкчи Иссык-Кульской области в воинской части, названной в честь этого прославленного военачальника.

В церемонии открытия памятника приняли участие мер Бишкека Айбек Джунушалиев, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Киргизии Эрлис Тердикбаев, посол России в республике Николай Удовиченко и министр внешнеэкономических и международных связей Свердловской области Василий Козлов. Мероприятие было приурочено к 80-летию с начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.

О Панфилове

Генерал Иван Панфилов летом 1941 года участвовал в формировании дивизии из жителей Казахской и Киргизской ССР. Она начала боевой путь осенью этого же года под Москвой и своими действиями сбила темп наступления частей группы армий "Центр" на столицу. Известен подвиг 28 солдат и офицеров этой дивизии, которые в районе разъезда Дубосеково сумели остановить атаку десятков вражеских танков и других боевых машин. Спустя пять дней после гибели Панфилова в ноябре 1941 года соединению было присвоено его имя.

Дивизия принимала участие в боевых действиях до конца Великой Отечественной войны. После распада Советского Союза соединение расформировали. В 2011 году по решению киргизского руководства оно восстановлено и в настоящее время размещено в городе Токмок Чуйской области.