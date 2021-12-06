Минпросвещения намерено привлекать участников проекта "ТопБЛОГ" к освещению своих проектов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ продолжит привлекать участников проекта "ТопБЛОГ" к освещению своих проектов и будет расширять форматы взаимодействия с ними. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев в понедельник.

"Мы с коллегами очень тесно взаимодействуем в рамках освещения наших мероприятий, привлекаем блогеров проекта "ТопБЛОГ" к освещению, например, конкурса "Учитель года", форума классных руководителей, который проходил в этом году, большое родительское собрание, которое у нас проходит ежегодно в преддверии начала учебного года. Мы и дальше будем это делать, привлекая коллег к освещению крупных мероприятий в рамках деятельности и Министерства просвещения РФ, и всего образовательного сообщества нашей страны. <...> Будем расширять, потому что живой, незамыленный в хорошем смысле взгляд, это очень важно", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску премии "ТопБЛОГ" для создателей лучшего социально значимого контента в интернете.

Главное отличие премии "ТопБЛОГ" от других премий - это его социальная направленность, подчеркнул Бугаев. "Социальная направленность "ТопБЛОГа" очевидна и, мне кажется, это то, чего мы давно ждали", - заявил он.

Первый замминистра просвещения также отметил важность того, чтобы школьники, их родители и учителя говорили на одном, понятном для них языке. "Безусловно, очень важно, что мы должны с ребенком, с учителем, с родителем говорить на понятном и современном языке. И важное, ценное, наши общие духовные ценности, которые наш народ таковым и делают, доносить в понятной форме. И блоги, блогеры, "ТопБЛОГ" - они именно про это. Спасибо коллегам, мы будем всячески поддерживать "ТопБЛОГ" и дальше", - заключил он.

Премия "ТопБЛОГ" - это признание профессионального сообщества для блогеров, в свою очередь, подчеркнула генеральный директор Русской медиагруппы Любовь Маляревская. Она также выразила надежду на то, что премия будет расширяться и развиваться уже в ближайшем будущем. "С одной стороны, для блогеров важный показатель - это количество подписчиков, количество комментариев. Но с точки зрения профессионального сообщества, премия - это значимая категория. Очень хорошо, что есть семь номинаций. И я думаю, что дальше будет больше, потому что сейчас пройдет финал, и мы поймем, что есть направления в нашей жизни, которые нужно номинировать, осветить и подчеркнуть. И поэтому очень хорошо, что премия захватывает такой широкий диапазон - от родительства, семейных ценностей до путешествий. И с нашей стороны мы рассчитываем, что она будет успешно развиваться. А мы, конечно, будем поддерживать и освещать", - сказала она.

Премия учреждена президентской платформой "Россия - страна возможностей" совместно с Комитетом общественных связей и молодежной политики г. Москвы. Этап номинирования начался 6 декабря 2021 года.