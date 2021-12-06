Один из крупнейших вузов Карачаево-Черкесии вернулся к очному режиму обучения

ЧЕРКЕССК, 6 декабря. /ТАСС/. Карачаево-Черкесский государственный университет им. У. Д. Алиева возвращается к очному режиму работы в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в республике, сообщила пресс-служба вуза.

"В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе и городе Карачаевске и в соответствии с приказом Минобрнауки "О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ", принято решение с 6 декабря продолжить обучение студентов в традиционной форме с посещением занятий в аудиториях КЧГУ", - рассказали в университете.

В вузе продолжат соблюдать меры безопасности, связанные с распространением коронавируса. Образовательное учреждение было переведено на дистанционный режим работы с 30 октября.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 73 случая заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 30 555 случаев инфицирования, 26 294 человека выздоровели, 880 - умерли. В госпиталях получают лечение 482 пациента, остальные лечатся амбулаторно.

КЧГУ - старейший вуз Карачаево-Черкесии. В состав университета входят два института и восемь факультетов, где обучаются более 5,5 тыс. человек. Вуз готовит кадры более чем по 70 программам высшего профессионального образования и 17 направлениям в сфере послевузовского образования.