Замглавы МИД и глава МФКК обсудили вопросы улучшения гуманитарной ситуации в мире

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Рокка обсудили в понедельник вопросы улучшения гуманитарной ситуации в различных странах мира, включая Афганистан и Сирию. Во встрече также принял участие председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук.

"Затронуты вопросы улучшения гуманитарной ситуации, доставки помощи и вакцин от COVID-19 нуждающемуся населению в различных странах мира, в том числе в Венесуэле, Афганистане, Палестине, Сирии", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между Россией и МФКК. "Состоялась сверка часов по актуальным вопросам взаимодействия с этой авторитетной гуманитарной организацией, объединяющей национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца. Рассмотрены перспективы укрепления сотрудничества России и МФКК", - добавили в дипведомстве.

Рокка находится с визитом в РФ в связи с проведением международного форума гражданского участия "Мы вместе".