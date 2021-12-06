В свердловском Минкультуры смогут оформлять протоколы за несоблюдение антиковидных мер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка, а также министерства культуры Свердловской области получили право составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"). Соответствующий указ, подписанный губернатором Евгением Куйвашевым, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона в понедельник.

"В Министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области <…> В Министерстве культуры Свердловской области", - говорится документе, уточняющем перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти региона, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ.

Ранее в документе предусматривалось, что составлять протоколы об административных правонарушениях могут только некоторые сотрудники министерства общественной безопасности и министерства физической культуры и спорта.

Статья 20.6.1. КОАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения") предполагает штраф от 15 тыс. до 1 млн рублей. В частности, именно эту статью применяют за нарушение ограничений, введенных из-за ковида.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 6 декабря, в регионе за сутки зарегистрировано 682 случая заражения коронавирусом. Накануне впервые с 29 октября был зарегистрирован показатель заболеваемости менее 700 пациентов. Общее количество заболевших за всю пандемию - 183 429, выписаны 159 697 человек, умерли 8 627.