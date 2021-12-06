В Ленобласти детские лагеря будут работать на новогодних каникулах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Детские лагеря будут работать в Ленобласти на новогодних каникулах, но с соблюдением профилактических мер, в связи с признанием региона относительно эпидемиологически неблагополучным по коронавирусной инфекции, ОРВИ и острым кишечным инфекциями. Об этом говорится в постановлении руководителя Роспотребнадзора области Ольги Историк.

"Обеспечить проведение медицинского осмотра детей, выезжающих в учреждения отдыха и оздоровления детей, в соответствии с действующими нормативными документами, с указанием данных об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе - с больными COVID-2019, за последние 14 дней, представленных организацией, осуществляющей государственное медицинское обслуживание по месту фактического проживания. Обеспечить в учреждении одномоментный заезд и выезд всех детей, исключив возможность дополнительного приема детей и их временного выезда в течение смены. Не допускать проведение массовых мероприятий между разными отрядами в закрытых помещениях, а также мероприятий с посещением родителей ("родительских дней")", - говорится в постановлении.

Как следует из документа, учреждения отдыха и оздоровления детей смогут работать только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий и чек-листа соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, действующим в условиях риска распространения коронавирусной инфекции. Помимо этого персонал учреждения должен заехать на территорию одномоментно и быть изолированным до окончания смены (без выхода за пределы территории учреждения). К работе не будут допускаться сотрудники без медицинского осмотра и вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Также сотрудники 18 лет и старше, не имеющие противопоказаний, должны быть вакцинированы от COVID-19. Охват вакцинации сотрудников от гриппа должен составлять не менее 75%.