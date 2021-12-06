Глава МФКК призвал не допустить разобщения мирового сообщества из-за вакцинации

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вопрос о вакцинации не должен усилить разобщение и поляризацию мирового сообщества. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Рокка.

"Мы должны доверять научному сообществу и следовать их инструкциям не только во время пандемии COVID-19, но и во время других пандемий. Самое важное - доверие, потому что иначе это может разделить наше общество еще больше. Мы живем в слишком поляризованном мире, поэтому давайте избегать других причин, которые будут раскалывать и разобщать наш мир", - сказал он.

Рокка отметил, что противникам вакцинации необходимо различать фейковые новости о вакцинах и следовать советам, которые дает научное сообщество. "Сейчас не время для шуток, это вопрос жизни и смерти. Надо избегать различных сайтов в интернете, которые распространяют фейковые новости о вакцинах", - добавил он.

В связи с этим глава МФКК также напомнил, что во время кризиса, разразившегося из-за эпидемии Эболы в 2014-2015 годы, в мире было много фейковых новостей об этом заболевании.