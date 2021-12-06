Росприроднадзор проверит предприятия на эффективность мероприятий проекта "Чистый воздух"

ОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) будет проверять эффективность мероприятий, проведенных промышленными предприятиями в рамках проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Об этом рассказал в понедельник ТАСС руководитель проектного офиса федерального проекта "Чистый воздух" Максим Корольков.

"Любая деятельность хозяйствующего субъекта подлежит надзору - эту функцию выполняет Росприроднадзор. Мы предложили в рамках проверок [предприятий] проверять эффективность проведенных [по нацпроекту] мероприятий. Пусть Росприроднадзор проведет анализы, подтвердит эффективность фильтров и т. д. Тогда ни у кого не будет возникать сомнений, будут сняты все двусмысленности", - сказал Корольков, который посетил заседание экспертного совета по вопросам экологии при губернаторе Омской области.

По словам Королькова, проверки позволят оценивать эффективность реализации нацпроекта не по расчетным данным, а по реальным показателям снижения выбросов. "Считаю, что такие подходы снизят градус напряженности в обществе и покажут открытость предприятий", - пояснил руководитель проектного офиса.

Целью федерального проекта "Чистый воздух" является снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в наиболее загрязненных городах. В программе уже участвуют 12 городов с наиболее острой экологической ситуацией, включая Омск.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила о планах по расширению федерального проекта "Чистый воздух" после 2024 года. В настоящее время высокая степень загрязнения воздуха зафиксирована в 48 городах РФ.