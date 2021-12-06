В Казани определили победителей благотворительного фестиваля "Добрая волна"

КАЗАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Итоги культурно-благотворительного фестиваля "Добрая волна" подвели в Казани. Из 113 финалистов были выбраны победители по нескольким номинациям, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

"Мы прошли большой финальный концерт, который состоялся 3 декабря, вчера провели большое награждение. Сегодня пройдет большой гала-концерт. На нем будет много сюрпризов для детей. Некоторые выступят с нашими прекрасными артистами. Конечно, этот фестиваль не был бы возможен без поддержки Фонда президентских грантов", - сказала на пресс-конференции в понедельник генеральный директор "Академии популярной музыки Игоря Крутого" Стелла Хачанянц.

Гала-концерт всероссийского культурно-благотворительного фестиваля "Добрая волна" пройдет в КРК "Пирамида". Вместе с победителями выступят Игорь Крутой, Светлана Сурганова, Олег Газманов, Анжелика Варум, Дмитрий Билан.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, всего в финал прошли 113 финалистов. Победителей определили в трех возрастных категориях по нескольким номинациям.

Отмечается, что всего в 2021 году в фестивале приняли участие более 2,5 тыс. российских детей и подростков по номинациям "вокал", "жестовое пение", "хореография", "игра на инструментах" и "сценическое искусство". Отборы прошли в Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Ярославле, Симферополе, Курске, Кемерове и Москве.

Культурно-благотворительный проект "Доброй волны" основан по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина и народного артиста России Игоря Крутого четыре года назад. Фестиваль проводится при поддержке правительства Республики Татарстан и Фонда содействия развитию благотворительности "Добрая Казань".