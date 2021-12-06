В Башкирии обсудят продление школьных каникул на фоне ОРВИ

УФА, 6 декабря. /ТАСС/. Продление школьных каникул будут обсуждать в Башкирии на фоне превышения эпидемиологического порога по ОРВИ, сообщила ТАСС пресс-секретарь главы региона Диана Ихсанова в понедельник.

"Вопрос о необходимости продления зимних школьных каникул в Башкортостане будет рассматриваться позднее, исходя из эпидемиологической ситуации на момент принятия соответствующего решения", - сообщила Ихсанова.

В Министерстве образования и науки республики ТАСС сообщили, что конкретного решения пока не принято, оно может быть объявлено примерно через две недели. Школьники могут уйти на каникулы раньше, в конце декабря, или выйти позже в январе, отметили в министерстве.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, ситуация по острым респираторно-вирусным заболеваниям напряженная. "В общем эпидпорог по превышен на 50,7% среди совокупного населения, в основном у нас болеют дети. К сожалению, в группе от 7 до 14 лет это 46,4% от общей заболеваемости. Заболеваемость детей в общей цифре составляет 51, 7%. Зарегистрировано и лабораторно подтверждено 106 случаев гриппа А, субтипа H3N2, были три очага, которые отработаны, противоэпидемиологические мероприятия проведены, на сегодня очагов нет", - сообщила руководитель ведомства Анна Казак.

При этом заболеваемость детей коронавирусом стабилизировалась, в основном благодаря продлению осенних каникул, добавила Казак.