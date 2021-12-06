В Петербурге победители чемпионатов мира по программированию получат премии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присуждении премий "За высокие достижения в студенческих командных чемпионатах мира по программированию". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.

"Эту награду могут получить студенты, которые учатся в петербургских вузах, а также аспиранты первого года обучения - члены команды из трех человек и тренер, завоевавшие золотую, серебряную или бронзовую медали студенческого командного чемпионата мира по программированию", - говорится в сообщении.

В этом году премии в размере 100 тыс. рублей получат победители финала 44-го командного студенческого чемпионата мира по программированию. На денежные поощрения победителям в этой категории из бюджета Петербурга на 2021-2023 годы выделено 1,4 млн рублей.

Международный студенческий чемпионат по программированию (International Collegiate Programming Contest, ICPC) - старейшее и самое престижное из командных IT-соревнований мира. Ежегодно в нем принимают участие около 60 000 лучших молодых программистов из более 100 стран, и только 1% сильнейших доходит до финального турнира. В этом году команда студентов из Петербурга стала обладателем одного из четырех комплектов золотых медалей финала чемпионата.