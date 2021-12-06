Ассоциация благотворительных фондов запустит в 2022 году в РФ проект "Лицо нации"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Ассоциация благотворительных фондов "Лицо нации" запустит в 2022 году в России одноименный проект, в рамках которого состоится вручение премии за лучшие идеи в области благотворительности. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила председатель правления ассоциации благотворительных фондов "Лицо нации" Наталья Лебедева.

"Мы ищем обычных людей, у которых своя какая-то судьба. То, что они делают: в благотворительности, в образовании, в здравоохранении. Мы, к большому сожалению, их не знаем. То, что нам показывают журналисты <...> - это люди одни и те же на экранах. Мы хотим, наоборот, показать, что даже вне Москвы, в регионах, живут такие же люди - они делают огромные поступки, и эти поступки должны, в общем-то, знать", - сказала она.

Всего будет рассмотрено 2-3 тыс. проектов меценатов, журналистов, актеров и других участников. Оценивать проекты будет комиссия фонда из 12 человек. В итоге будет выбрано 12 лучших благотворительных проектов.

"Мы всегда создавали какие-то проекты и искали поддержку среди партнеров. И когда ассоциация сказала, что было бы здорово поддержать фонды, у которых есть уникальные проекты <...>, которые, к сожалению, не всегда поддерживаются финансово, я сразу, не думая, кинулся в поддержку", - заявил участник проекта, президент благотворительного фонда "Дети-детям" Александр Комаров.

По его словам, сейчас выбрано пять фондов с уникальными программами, которые могут быть интересны в течение всего 2022 года.

Ассоциация благотворительных фондов - это площадка, которая объединяет меценатов и благотворительные организации. Она оказывает различную поддержку фондам, в том числе материальную и юридическую.