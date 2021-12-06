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МЧС распространило экстренное предупреждение о снегопаде в ночь на 7 декабря в Москве

Спасатели рекомендовали водителям значительно снизить скорость и избегать резких маневров

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Снегопад обрушится на Москву в ночь на вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГУ МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 03:00 до 12:00 7 декабря по Москве местами ожидается сильный снег, днем переходящий в мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, гололедица, в отдельных районах усиление ветра до 15 м/с", - сказали в главке.

После 9 утра вторника ожидается похолодание, образуется гололед, местами сильный, отметили в главке.

В МЧС рекомендовали водителям значительно снизить скорость и избегать резких маневров. Пешеходам же следует обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.

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