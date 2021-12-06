Более 3,5 тыс. ковидных коек вернули для оказания плановой медпомощи в УрФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. коек, которые были развернуты в Уральском федеральном округе (УрФО) для лечения больных ковидом, на прошлой неделе вернули для оказания плановой медицинской помощи. Всего в округе занято 82%, или 14 325 коек, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте аппарата полпредства в округе.

"Количество госпитализаций по сравнению с прошлой неделей снизилось. В профильную медпомощь возвращены 3,6 тыс. коек. Фактически под лечение инфекции заняты 14 325 коек (82% от коечного фонда, выделенного под борьбу с коронавирусом)", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что коэффициент распространения инфекции остался тем же, что и на прошлой неделе - 0,99. Темпы прививочной кампании на минувшей неделе немного снизились относительно предыдущего периода, но по-прежнему находятся "на высоком уровне". В среднем в сутки прививки в регионах получают более 45 тыс. человек. Полный курс вакцинации завершили 5 млн жителей УрФО, или 40,9% населения.

При этом во всех регионах УрФО превышен эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ. Чаще всего болеют дети и подростки школьного возраста. По данным аппарата полпредства, в некоторых регионах число безработных снижается, в других отмечается тенденция к росту. На учете в службах занятости состоит 60,7 тыс. жителей УрФО, на прошлой неделе - 61,2 тыс.

"Необходимо тщательно разбираться с каждой ситуацией, разговаривать с предприятиями и организациями, где планируются увольнения. Выяснять причины, искать варианты. Если есть возможность - избегать сокращений. Самое важное - благополучие людей", - приводятся слова полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.

Всего за время пандемии в УрФО, по данным сайта "Стопкоронавирус.рф", было зарегистрировано 593 393 случая коронавируса, выздоровели 515 025 человек, умерли 20 459.