В новогодние праздники турпоток в Калининград достигнет 60 тыс. человек

КАЛИНИНГРАД, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области прогнозируют рост турпотока в регион в период новогодних каникул до 60 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник в ходе прямой трансляции в Instagram министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

"Мы ожидаем около 60 тыс. человек. Это больше, чем в прошлом году, и больше, чем с 2019 на 2020 год, потому что с 2019 на 2020 год <...>, было около 48 тыс. человек, в прошлые новогодние праздники - с 2020 на 2021 год - 53 тыс. [туристов]", - сказал Ермак.

По его словам, сейчас уровень загруженности отелей на этот период уже составляет 74%, а некоторые загружены полностью. В основном туристы планируют провести в области пять дней.

Региональный министр не исключил, что турпоток будет выше прогнозируемого с учетом того, что область пользуется большой популярностью среди туристов. Это, по его словам, возможно, если действующие в регионе ограничения, связанные с пандемией нового коронавируса, не будут ужесточаться.

В области действует система QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против нового коронавируса, для посещения общественных мест. Она распространена на заселение в отели, предприятия общепита, торгово-развлекательные и торговые центры, фитнес-центры, организации культуры и кинотеатры, органы госвласти.