В Псковской области отменили режим ЧС, введенный летом из-за распространения АЧС

ПСКОВ, 6 декабря. /ТАСС/. Псковские власти отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный в регионе летом из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующе распоряжение, подписанное губернатором Михаилом Ведерниковым размещено в понедельник на портале нормативных правовых актов региона.

"Отменить режим чрезвычайной ситуации регионального характера для органов управления и сил Псковской области, введенный распоряжением администрации области 14 июля в связи с эпизоотией африканской чумы свиней", - отмечается в сообщении.

Как следует из документа, режим ЧС снят в регионе в связи с отменой карантина по африканской чуме свиней на территории Псковского, Порховского, Дедовичского, Дновского, Островского, Палкинского и Пыталовского районов.

"В настоящее время разработан комплексный план реализации первоочередных мероприятий по предупреждению возникновения и распространения АЧС на территории Псковской области на период 2021-2022 годов. Выполнение мер по ликвидации АЧС в регионе лично контролирует губернатор Михаил Ведерников", - отмечается в сообщении пресс-службы администрации региона.

В конце октября пресс-служба Россельхознадзора объявила, что ведомство подозревает одно из крупнейших свиноводческих хозяйств Псковской области - "Псковагроинвест" - в сокрытии вспышки АЧС на протяжении двух месяцев. Крупным очагом стала производственная площадка "Шелонский" в Порховском районе, где 36 тысяч свиней были уничтожены. В ряде муниципалитетов Псковской области с 14 июля был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с эпизоотией заболевания. Ранее власти области оценили предварительный ущерб от АЧС в 500 млн рублей.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.