Более 150 млн экземпляров молоди рыбы выпустили в водоемы Северного Кавказа в 2021 году

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Специалисты выпустили в текущем году в водоемы Северного Кавказа 150 млн млн экземпляров молоди рыбы, об этом сообщили журналистам в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства.

"В рамках государственного задания в водоемы Северного Кавказа в 2021 году было выпущено более 150 млн экземпляров молоди рыбы. Это самое большое количество выпускаемой рыбы за всю историю управления", - говорится в сообщении.

В этом году впервые была выпущена и молодь белого амура, в количестве более 600 тыс. экземпляров. Рекордными последние годы были и по компенсационным выпускам, отметили в управлении. Так, за последние 3 года в рамках компенсационных мероприятий было выпущено около 4 млн экземпляров молоди рыбы, в то время как за период с 2016 по 2018 годы, эта цифра не превышала отметки в 450 тыс. экземпляров.

Как отмечается, в этом году компенсационные выпуски под контролем СКТУ Росрыболовства осуществляли 32 организации. Всего было выпущено 130 тыс. экземпляров осетровых, 110 тыс. лососевых и более 141 тыс. частиковых. "Увеличение компенсационных выпусков является результатом работы по возмещению вреда, наносимого хозяйствующими субъектами", - прокомментировали в управлении.